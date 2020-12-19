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Почему США боятся российских С-400, купленных Турцией

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Купленные Турцией российские ЗРК С-400 представляют угрозу для американских военных и военных технологий США, а также предоставляют России доступ к вооруженным силам Турции. Об этом заявил 18 декабря Госсекретарь США Майк Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 представляют угрозу для американских военных. Свое мнение он высказал в телефонном разговоре
с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. "Цель санкций - помешать России получить значительные доходы, доступ и влияние", - отметил Помпео.

Он подчеркнул, что ограничения не были направлены на подрыв военного потенциала Турции, и призвал Анкару решить проблему в соответствии с многолетней историей сотрудничества двух государств. Одновременно Вашингтон инициировал санкции против Анкары. Под ограничения попали Секретариат оборонной промышленности Турции, которому запретили получать экспортные лицензии США или ссуды. Одновременно главе агентства Исмаилу Демиру, а также еще ряду чиновников запретили въезд в США и владение там любыми активами.

В Москве подобные действия связали с неспособностью Штатов к честной конкуренции, а президент Турции Эрдоган назвал их открытой атакой на суверенитет страны.


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