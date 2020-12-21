Жители Лондона массово покидают город из-за введения максимальных ограничений по COVID

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В воскресенье 20 декабря глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70 процентов заразнее первоначального варианта.
В Лондоне и ряде регионов Великобритании вступил в силу самый высокий, четвертый уровень ограничений в связи с быстрым распространением коронавируса и обнаружением нового, более заразного штамма N150Y.
Накануне в лондонских аэропортах и на вокзалах выстроились очереди из желающих покинуть город. На выезде из столицы образовались серьезные пробки. Кроме того, свыше 20 стран приостановили транспортное сообщение с Великобританией.