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Блочно-модульный городок для размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе

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Блочно-модульный городок - это полноценные объекты, оснащенные всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения.

В Нагорном Карабахе завершено строительство блочно-модульного городка для размещения военнослужащих российского миротворческого контингента на 250 человек в населенном пункте Степанакерт. В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования городка.

В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия, инженерного оборудования.

Блочно-модульный городок позволит создать комфортные условия жизни и быта личного состава. БМГ - это полноценные объекты, оснащенные всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузел, водоснабжение, водоотведение), укомплектованы мебелью (кровать, шкаф, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевая кабина) и бытовой техникой (электроплита, холодильник, стиральная машина, СВЧ-печь, ТВ, кондиционер, бойлер).

Помимо всего, такие БМГ рассчитаны на наружную температуру от +35 до - 45 градусов, что позволяет их использовать в различных климатических зонах.


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