Центр Гамалеи и AstraZeneca начинают сотрудничество по вакцине от COVID-19

Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

В ближайшее время начнутся клинические испытания комбинированной вакцины, которая будет состоять из двух компонентов. Один разработан в Оксфордском университете и использован в препарате AZ, второй входит в состав российской вакцины "Спутник V". Подробнее — в материале RT.

Читайте также: