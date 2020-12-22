Центр Гамалеи и AstraZeneca начинают сотрудничество по вакцине от COVID-19

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Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.
В ближайшее время начнутся клинические испытания комбинированной вакцины, которая будет состоять из двух компонентов. Один разработан в Оксфордском университете и использован в препарате AZ, второй входит в состав российской вакцины "Спутник V". Подробнее — в материале RT.
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