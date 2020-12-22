17:46 22 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.35
  • EUR92.07
Поиск
Видео

Центр Гамалеи и AstraZeneca начинают сотрудничество по вакцине от COVID-19

Получить короткую ссылку
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RT на русском
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/16/1031500659.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201222/1031500691/Tsentr-Gamalei-i-AstraZeneca-nachinayut-sotrudnichestvo-po-vaktsine-ot-COVID-19.html

Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

В ближайшее время начнутся клинические испытания комбинированной вакцины, которая будет состоять из двух компонентов. Один разработан в Оксфордском университете и использован в препарате AZ, второй входит в состав российской вакцины "Спутник V". Подробнее — в материале RT.

Читайте также:


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Одна ночь в Ухане: эпицентр возникновения COVID-19 спустя год снова живет полной жизнью
Можете спать спокойно: вакцина "Спутник V" эффективна против новых штаммов коронавируса
Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться