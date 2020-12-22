17:46 22 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.35
  • EUR92.07
Поиск
Видео

Можете спать спокойно: вакцина "Спутник V" эффективна против новых штаммов коронавируса

Получить короткую ссылку
27 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/16/1031501317.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201222/1031501710/Mozhete-spat-spokoyno-vaktsina-Sputnik-V-effektivna-protiv-novykh-shtammov-koronavirusa.html

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина "Спутник V" эффективно справляется со всеми штаммами коронавируса, включая тот, который недавно обнаружили на территории Великобритании.

Он подчеркнул, что российский препарат ранее уже сталкивался с разными мутациями вируса и они никак не повлияли на его эффективность. Также Дмитриев рассказал о сотрудничестве с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, которая сейчас проводит испытания комбинаций своей вакцины со "Спутник V".


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Одна ночь в Ухане: эпицентр возникновения COVID-19 спустя год снова живет полной жизнью
Можете спать спокойно: вакцина "Спутник V" эффективна против новых штаммов коронавируса
Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться