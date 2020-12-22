Можете спать спокойно: вакцина "Спутник V" эффективна против новых штаммов коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина "Спутник V" эффективно справляется со всеми штаммами коронавируса, включая тот, который недавно обнаружили на территории Великобритании.

Он подчеркнул, что российский препарат ранее уже сталкивался с разными мутациями вируса и они никак не повлияли на его эффективность. Также Дмитриев рассказал о сотрудничестве с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, которая сейчас проводит испытания комбинаций своей вакцины со "Спутник V".