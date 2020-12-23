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Новые санкции США: как на них отреагировала Россия

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© Видео Ruptly / commerce.gov / facebook.com/RusEmbUSA
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201223/1031508403/Novye-sanktsii-SShA-kak-na-nikh-otreagirovala-Rossiya.html

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США очередным враждебным шагом.

Накануне Министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало санкционный список, в который включили 103 компании из России и Китая, связанные, по мнению Вашингтона, с вооруженными силами. В частности, в него вошли Минобороны, Служба внешней разведки, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", два предприятия "Роскосмоса", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительна корпорация, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.


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