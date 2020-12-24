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Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201224/1031514929/Putin-prizval-vse-regiony-sdelat-31-dekabrya-vykhodnym.html

Многие регионы Российской Федерации уже объявили 31 декабря 2020 года выходным днем.

Путин призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря выходным днем. Президент пошутил, что "отдыхать — не работать" и добавил, что "праздников много, одним больше — одним меньше".


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