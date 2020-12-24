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Попова: российские вакцины от COVID-19 будут эффективны против нового штамма

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (917)
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Новая мутация коронавируса была обнаружена в середине декабря в Британии.

Российские вакцины от коронавируса будут эффективны против нового штамма, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного санитарного врача России, вакцины справятся с мутациями, так как "включают в себя консервативные, практически неизменяемые участки белка коронавируса".

В середине декабря новая мутация коронавируса была обнаружена в Британии. На данный момент известно, что она на 70 процентов заразнее, чем другие виды известного коронавируса. Но пока нет доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания или большему числу летальных исходов.

После новостей о новом штамме более 20 государств, включая Россию, страны ЕС, Израиль и Турцию, закрыли авиасообщение с Великобританией. При этом Попова подчеркнула, что в России "британский" штамм не выявлен.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (917)

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