Попова: российские вакцины от COVID-19 будут эффективны против нового штамма

Новая мутация коронавируса была обнаружена в середине декабря в Британии.

Российские вакцины от коронавируса будут эффективны против нового штамма, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного санитарного врача России, вакцины справятся с мутациями, так как "включают в себя консервативные, практически неизменяемые участки белка коронавируса".

В середине декабря новая мутация коронавируса была обнаружена в Британии. На данный момент известно, что она на 70 процентов заразнее, чем другие виды известного коронавируса. Но пока нет доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания или большему числу летальных исходов.

После новостей о новом штамме более 20 государств, включая Россию, страны ЕС, Израиль и Турцию, закрыли авиасообщение с Великобританией. При этом Попова подчеркнула, что в России "британский" штамм не выявлен.