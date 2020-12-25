Совместное учение по борьбе с беспилотниками провели подразделения ПВО, расчеты войск радиоэлектронной борьбы, радиоразведки и аэрозольного противодействия Центрального военного округа Минобороны России на полигоне в Челябинской области.

В ходе учения расчеты комплексов радиоразведки обнаружили частоты управления беспилотных летательных аппаратов, ведущих подготовку к взлету, и передали данные на командный пункт.

Затем специалисты РЭБ подавили каналы связи и навигации вражеских дронов.

Расчеты аэрозольного противодействия скрыли защищаемый район и средства ПВО в видимом и инфракрасном диапазонах, применив термодымовую аппаратуру ТДА-3. На завершающем этапе учения расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Панцирь-С" выполнили электронные пуски для уничтожения беспилотников.

Роль воздушного противника выполняли "Тахион" и "Орлан-10", имитирующие цели, действующие на малых и предельно малых высотах.

В учении задействовали экипажи станций подавления РЭБ "Поле-21", "Житель", "Свет-КУ", радиолокационных станций "Подлет-К1" и "Ниобий".

В рамках учения зенитчики совместно с расчетами РЭБ, радиоразведки и аэрозольного противодействия впервые действовали в составе единой системы противовоздушной обороны защищаемого района.