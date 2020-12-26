15:37 26 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.69
  • EUR89.87
Поиск
Видео

Развод закончен: Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит

Получить короткую ссылку
6 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RUPTLY
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/1a/1031525052.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201226/1031525138/Razvod-zakonchen-Britaniya-i-ES-podpisali-torgovuyu-sdelku-po-Breksit.html

Бракоразводный процесс между Лондоном и Брюсселем наконец-то закончен. Британия и ЕС заключили торговую сделку по Brexit.

Соглашение определяет отношения между сторонами в области торговли, транспорта, энергетики и других сферах. Документ, состоящий из двух тысяч страниц, вступит в силу с 1 января. Но прежде его должны утвердить парламенты Великобритании и ЕС. В 2016 году Британия провела референдум по выходу страны из Евросоюза. Большинство британцев проголосовали за так называемый Brexit. Несколько лет стороны пытались договориться об условиях развода.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Быки на улицах, стадионах, логотипах: символ 2021 в современном мире
Развод закончен: Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит
Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться