Огнеметом по сугробу: как в США чистят снег

Чистить снег обычной лопатой? Этот способ остался в прошлом. В США нашли новое решение. Справиться с сугробами там решили с помощью огнемета.

Неделю назад на северо-восток США обрушился сильный снегопад. В 14 штатах жителям посоветовали воздержаться от поездок и сидеть дома.

Как американцы справлялись со стихией, смотрите в видео.