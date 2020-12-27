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Огнеметом по сугробу: как в США чистят снег

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201227/1031528892/Ognemetom-po-sugrobu-kak-v-SShA-chistyat-sneg.html

Чистить снег обычной лопатой? Этот способ остался в прошлом. В США нашли новое решение. Справиться с сугробами там решили с помощью огнемета.

Неделю назад на северо-восток США обрушился сильный снегопад. В 14 штатах жителям посоветовали воздержаться от поездок и сидеть дома.

Как американцы справлялись со стихией, смотрите в видео.


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