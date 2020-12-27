Огнеметом по сугробу: как в США чистят снег

Неделю назад на северо-восток США обрушился сильный снегопад. В 14 штатах жителям посоветовали воздержаться от поездок и сидеть дома.
Как американцы справлялись со стихией, смотрите в видео.
Чистить снег обычной лопатой? Этот способ остался в прошлом. В США нашли новое решение. Справиться с сугробами там решили с помощью огнемета.
Неделю назад на северо-восток США обрушился сильный снегопад. В 14 штатах жителям посоветовали воздержаться от поездок и сидеть дома.
Как американцы справлялись со стихией, смотрите в видео.
Несколько человек в масках ворвались в дом семьи Чанба в селе Адзюбжа рано утром 26 декабря.
Бракоразводный процесс между Лондоном и Брюсселем наконец-то закончен. Британия и ЕС заключили торговую сделку по Brexit.
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Прокуратура Очамчырского района ведет доследственную проверку по факту превышения сотрудниками правоохранительных органов своих полномочий.
Неизвестные люди в масках вломились в дом семьи Чанба в селе Адзюбжа Очамчырского района рано утром 26 декабря.
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