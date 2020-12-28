Новогодний поезд московского метрополитена

Конкурс Министерства по курортам и туризму Абхазии на логотип туристического бренда республики проходит с 15 ноября.

28 декабря отмечается Международный день кино. В праздник всех кинематографистов и любителей кино Sputnik Абхазия предлагает подборку фильмов, снятых в республике в разное время. Все они известны и любимы многими поколениями зрителей.