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Новогодний поезд московского метрополитена

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До Нового года остаются считанные дни. Московский метрополитен тоже подготовился к празднику.

На Кольцевой линии Московского метрополитена запустили тематический поезд "Еж". Кабина машиниста оформлена гирляндами и неоновой подсветкой, а, войдя внутрь вагонов, пассажиры попадают в настоящую новогоднюю сказку.

Праздничный состав будет ходить каждые полчаса до 8 января включительно.


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