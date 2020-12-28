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ФСБ России задержала подпольных "экспортеров оружия"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201228/1031533948/FSB-Rossii-zaderzhala-podpolnykh-eksporterov-oruzhiya.html

В ряде регионов России задержали подпольных торговцев оружием, работавших в том числе на экспорт, среди примечательных находок - спецназовский автомат "Вал".

Всего изъято 123 ствола, в том числе 19 автоматов (среди них бесшумный автомат спецназа "Вал"), 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов.


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