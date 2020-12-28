ФСБ России задержала подпольных "экспортеров оружия"

Всего изъято 123 ствола, в том числе 19 автоматов (среди них бесшумный автомат спецназа "Вал"), 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов.
В ряде регионов России задержали подпольных торговцев оружием, работавших в том числе на экспорт, среди примечательных находок - спецназовский автомат "Вал".
Всего изъято 123 ствола, в том числе 19 автоматов (среди них бесшумный автомат спецназа "Вал"), 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов.
До Нового года остаются считанные дни. Московский метрополитен тоже подготовился к празднику.
Несколько человек в масках ворвались в дом семьи Чанба в селе Адзюбжа рано утром 26 декабря.
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