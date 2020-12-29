Массовая вакцинация началась в ЕС. Спасет ли Pfizer/BioNTech Европу от пандемии

В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса.
Одними из первых препарат получили дома престарелых и медики. Вакцинация в Евросоюзе стартовала на фоне ужесточения ограничительных мер. В ряде стран действует так называемый рождественский локдаун.
Все еще закрыто транспортное сообщение с Британией, где в середине декабря выявили новый штамм коронавируса. Известно, что он на 70 процентов заразнее других видов коронавируса. Новую мутацию уже обнаружили в Италии, Франции, Дании, Нидерландах, Ирландии и других странах.
Эффективна ли вакцина Pfizer/BioNTech от нового штамма, а главное, хватит ли препарата на всех жителей ЕС - смотрите в нашем видео.