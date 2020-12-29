Массовая вакцинация началась в ЕС. Спасет ли Pfizer/BioNTech Европу от пандемии

С 27 декабря жители некоторых стран ЕС могут сделать прививку вакциной Pfizer/BioNTech, применение которой ранее одобрила Еврокомиссия.

В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса.

Одними из первых препарат получили дома престарелых и медики. Вакцинация в Евросоюзе стартовала на фоне ужесточения ограничительных мер. В ряде стран действует так называемый рождественский локдаун.

Все еще закрыто транспортное сообщение с Британией, где в середине декабря выявили новый штамм коронавируса. Известно, что он на 70 процентов заразнее других видов коронавируса. Новую мутацию уже обнаружили в Италии, Франции, Дании, Нидерландах, Ирландии и других странах.

Эффективна ли вакцина Pfizer/BioNTech от нового штамма, а главное, хватит ли препарата на всех жителей ЕС - смотрите в нашем видео.