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Раздача гумпомощи школьникам Степанакерта

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Sputnik Абхазия
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Российские миротворцы вручили новогодние подарки ученикам двух школ в Степанакерте.

В ходе гуманитарной акции российские миротворцы подарили ученикам школьные рюкзаки, канцелярские товары и принадлежности, а также наборы со сладостями.

Вместе с наборами российские миротворцы передали школьникам открытки с новогодними пожеланиями и поздравлениями от юнармейцев России.


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