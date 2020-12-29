Раздача гумпомощи школьникам Степанакерта

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Российские миротворцы вручили новогодние подарки ученикам двух школ в Степанакерте.
В ходе гуманитарной акции российские миротворцы подарили ученикам школьные рюкзаки, канцелярские товары и принадлежности, а также наборы со сладостями.
Вместе с наборами российские миротворцы передали школьникам открытки с новогодними пожеланиями и поздравлениями от юнармейцев России.