Раздача гумпомощи школьникам Степанакерта

Российские миротворцы вручили новогодние подарки ученикам двух школ в Степанакерте.

В ходе гуманитарной акции российские миротворцы подарили ученикам школьные рюкзаки, канцелярские товары и принадлежности, а также наборы со сладостями.

Вместе с наборами российские миротворцы передали школьникам открытки с новогодними пожеланиями и поздравлениями от юнармейцев России.