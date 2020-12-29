Российских миротворцев в Карабахе поздравили с Новым годом

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Перемирие в Нагорном Карабахе было достигнуто 10 ноября, после чего в регионе разместилась российская миротворческая миссия.
Российских миротворцев в Нагорном Карабахе поздравили с наступающим Новым годом.
На наблюдательные посты привезли искусственные елки с игрушками. Командиры также передали военным коробку с письмами от детей из военно-патриотического движения "Юнармия".
Что написали миротворцам и что пожелали - смотрите в нашем видео.