Российских миротворцев в Карабахе поздравили с Новым годом

Перемирие в Нагорном Карабахе было достигнуто 10 ноября, после чего в регионе разместилась российская миротворческая миссия.

Российских миротворцев в Нагорном Карабахе поздравили с наступающим Новым годом.

На наблюдательные посты привезли искусственные елки с игрушками. Командиры также передали военным коробку с письмами от детей из военно-патриотического движения "Юнармия".

Что написали миротворцам и что пожелали - смотрите в нашем видео.