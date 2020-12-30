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Подлость НАТО, коронавирус и перевооружение: в Российской армии подвели итоги 2020 года

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© Видео Минобороны России/RUPTLY
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201230/1031547679/Podlost-NATO-koronavirus-i-perevooruzhenie-v-rossiyskoy-armii-podveli-itogi-2020-goda.html

Боевые возможности Вооруженных сил России за 2020 год возросли на 13%, армия получила более 250 тысяч единиц вооружения. Отдельно завершена разработка плана обороны РФ на 2021-2025 годы - документ уже утвержден президентом.

Российские армия и флот выполнили все задачи, которые перед ними ставились в 2020 году, и получили высочайшую оценку своей боеготовности – об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также рассказал о ходе перевооружения и модернизации войск и отметил особую роль Вооруженных сил России в борьбе с пандемией коронавируса. Отдельно министр упомянул о вызовах, с которыми пришлось столкнуться военным. Подробнее смотрите в нашем видео.


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