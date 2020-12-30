Подлость НАТО, коронавирус и перевооружение: в Российской армии подвели итоги 2020 года

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Боевые возможности Вооруженных сил России за 2020 год возросли на 13%, армия получила более 250 тысяч единиц вооружения. Отдельно завершена разработка плана обороны РФ на 2021-2025 годы - документ уже утвержден президентом.
Российские армия и флот выполнили все задачи, которые перед ними ставились в 2020 году, и получили высочайшую оценку своей боеготовности – об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также рассказал о ходе перевооружения и модернизации войск и отметил особую роль Вооруженных сил России в борьбе с пандемией коронавируса. Отдельно министр упомянул о вызовах, с которыми пришлось столкнуться военным. Подробнее смотрите в нашем видео.