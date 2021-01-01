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Новогодние фейерверки осветили небо по всему миру

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210101/1031557306/Novogodnie-feyerverki-osvetili-nebo-po-vsemu-miru.html

Яркие фейерверки и иллюминация: жители разных стран отметили наступление 2021-го года. В России в новогоднюю ночь главный салют запустили на Большом Москворецком мосту.


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