Новогодние фейерверки осветили небо по всему миру

Яркие фейерверки и иллюминация: жители разных стран отметили наступление 2021-го года. В России в новогоднюю ночь главный салют запустили на Большом Москворецком мосту.
Специалисты санкт-петербургского часового завода "Ракета" принимают участие в проекте по восстановлению часов собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), как видно на кадрах, снятых в северной столице в понедельник, 28 декабря.
В Сухумском питомнике обезьян содержатся более 600 приматов. Как они переносят сезон холодов, смотрите в нашем видео.
Дмитрий Даниулов уже четыре года создает стеклянные елочные игрушки в студии "Артель" в Сухуме.
Весь мир в ожидании 2021 года, так как 2020 год выдался для всех тяжелым. Самое время подводить итоги года уходящего и намечать планы на год наступающий.
О том, каким может выдаться новый 2021 год, для Sputnik рассуждает политолог Ростислав Ищенко.
По последним данным ВОЗ, число заражений коронавирусом во Франции превысило два с половиной миллиона, 64 тысячи человек умерли.
Аналитики ЮНИСЕФ ожидают, что в первый день 2021 года во всем мире родится 371 тысяча детей.
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