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Лондонский суд отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks

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По выдвинутым в Соединенных Штатах обвинениям Джулиану Ассанжу может грозить более 170 лет тюрьмы.

Центральный уголовный суд Лондона отказал властям США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за существующего риска для его жизни.

Адвокаты американской стороны оспорят позицию суда. Решение по поводу освобождения Ассанжа под залог примут 6 января.


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