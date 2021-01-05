Каникулы в Абхазии: почему россияне решили отметить Новый год в субтропиках

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Съемочная группа Sputnik поговорила с туристами из России и узнала, почему они решили встретить Новый год в Абхазии и вернутся ли они сюда снова.
Начало 2021 год для Абхазии стало удачным с точки зрения туризма: набережная Махаджиров в Сухуме заполнена туристами, более десяти тысяч человек посетило озеро Рица за первые дни января.
Хорошая посещаемость и в Новоафонской пещере и на других известных туристических объектах.
Почему туристы выбрали Абхазию для празднования Нового года, смотрите в нашем видео.