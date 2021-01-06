Пустые улицы, закрытые заведения: в Британии объявлен третий национальный локдаун

С 6 января в Британии вступает в силу запрет на выход из дома, за исключением уважительных причин.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил третий национальный карантин в стране. Режим локдауна начал действовать 5 января. Все школы Британии уже перешли на дистанционный формат.

С 6 января вступит в силу запрет на выход из дома, за исключением уважительных причин. Британцы смогут выходить на работу, за продуктами, предметами первой необходимости, а также для получения медицинской помощи и занятий спортом.

Джонсон заявил, что подобные меры были вызваны появлением британского штамма коронавируса, который, по данным ученых, на 50—70% заразнее прежних.