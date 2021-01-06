Любовь во время COVID 19

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Пожары в Гагрском районе удалось стабилизировать Лесной пожар разгорелся три дня назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры и к утру среды спустился к трассе Псоу-Ингур. 148

В России утвердили порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы Сервис для поступления в вуз онлайн был запущен в июне 2020 года, тогда к нему подключили 54 вуза, с 2022-го года система распространится на всю Россию. 25