Любовь во время COVID 19

Эти врачи познакомились в "красной зоне" ковидного госпиталя в апреле. Все это время хирург и анестезиолог вместе спасали жизни. А в канун Нового года Игорь решил сделать Екатерине предложение.
С 6 января в Британии вступает в силу запрет на выход из дома, за исключением уважительных причин.
Съемочная группа Sputnik поговорила с туристами из России и узнала, почему они решили встретить Новый год в Абхазии и вернутся ли они сюда снова.
По выдвинутым в Соединенных Штатах обвинениям Джулиану Ассанжу может грозить более 170 лет тюрьмы.
В России уже началась масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции. А с первого января все, кто в ней принял участие, могут дистанционно получить соответствующий сертификат.
Лесной пожар разгорелся три дня назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры и к утру среды спустился к трассе Псоу-Ингур.
Сервис для поступления в вуз онлайн был запущен в июне 2020 года, тогда к нему подключили 54 вуза, с 2022-го года система распространится на всю Россию.
Сотрудники фонда защиты животных "Багира" за четыре года работы пристроили более 700 бездомных собак из Абхазии в десятках стран мира.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik