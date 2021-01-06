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Любовь во время COVID 19

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (943)
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Эти врачи познакомились в "красной зоне" ковидного госпиталя в апреле. Все это время хирург и анестезиолог вместе спасали жизни. А в канун Нового года Игорь решил сделать Екатерине предложение.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (943)

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