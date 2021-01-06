Пожар и камнепады: как специалисты МЧС Абхазии тушили огонь в Гагре

В Абхазии продолжают фиксировать очаги пожаров в различных районах, их основная причина - человеческий фактор.

Лесные пожары разгорелись три дня назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры, к утру среды огонь спустился к трассе Псоу-Ингур.

Основные очаги пожара были зафиксированы в районе санатория "Москва". Полоса огня растянулась вдоль автотрассы на четыре километра. К месту пожара были направлены пять расчетов, огонь удалось остановить, и инфраструктура не пострадала.

Из-за пожара на республиканской автотрассе возник камнепад, однако службы оперативно убрали с проезжей части камни и мусор.

К вечеру ситуация с пожаром стабилизировалась, но локальные возгорания в горной лесополосе еще остаются. Пожарные продолжают следить за обстановкой.