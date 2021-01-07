Вашингтон: акция протеста сторонников Дональда Трампа

В среду в Вашингтоне при подведении итогов выборов президента начались беспорядки, устроенные сторонниками Республиканской партии. Ранее они организовали митинг, на котором действующий президент Дональд Трамп объявил, что никогда не признает поражение на выборах и призвал выходить на баррикады. Сторонники республиканца оправились к Капитолию и пытались его захватить, требуя отменить результаты президентских выборов. Пострадали как минимум 5 человек, в том числе и полицейский и девушка - ее ранили. Протестующие напали на журналистов Ассошиэйтед Пресс. Один из сторонников Трампа подошел к представителям СМИ и, выкрикивая неприличные слова, стал бить палкой по дорогостоящему оборудованию для съемки, еще один человек повалил на землю осветительные стойки, другой начал разбивать ногой камеру.

Позже толпа протестующих заняла центральные помещения Капитолия после отступления полиции. В Вашингтон выслали 3000 солдат Национальной гвардии. К республиканцам неоднократно применяли слезоточивый газ. Также силовики обнаружили две бомбы.

В Вашингтоне на фоне протестов в объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск).

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что протесты являются атакой на американскую демократическую систему. Политик призвал президента Трампа выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады.