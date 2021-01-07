Первая Рождественская литургия прошла в Главном храме ВС России

Первая Рождественская литургия прошла в Главном храме Вооруженных сил России - Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова - в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в ночь со среды на четверг.

Праздничное богослужение, на котором присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу и ряд других членов руководства министерства, возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Каширский Феогност.

В божественной литургии также приняли участие военнослужащие с семьями, гражданский персонал ВС и прихожане храма.

Главный храм Вооруженных сил РФ, построенный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, является одним из трех Патриарших соборов в России. Высота звонницы храма составляет 75 метров, а протяженность галереи "Дорога памяти", посвященной героям войны, равна 1418 метрам в соответствии с количеством дней Великой Отечественной войны.