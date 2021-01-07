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Первая Рождественская литургия прошла в Главном храме ВС России

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© Sputnik / Константин Морозов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210107/1031581980/Pervaya-Rozhdestvenskaya-liturgiya-proshla-v-Glavnom-khrame-VS-Rossii.html

Первая Рождественская литургия прошла в Главном храме Вооруженных сил России - Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова - в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в ночь со среды на четверг.

Праздничное богослужение, на котором присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу и ряд других членов руководства министерства, возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Каширский Феогност.

В божественной литургии также приняли участие военнослужащие с семьями, гражданский персонал ВС и прихожане храма.

Главный храм Вооруженных сил РФ, построенный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, является одним из трех Патриарших соборов в России. Высота звонницы храма составляет 75 метров, а протяженность галереи "Дорога памяти", посвященной героям войны, равна 1418 метрам в соответствии с количеством дней Великой Отечественной войны.


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