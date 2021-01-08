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Видео с места обрушения парковки у ковид-центра в Неаполе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210108/1031588151/Video-s-mesta-obrusheniya-parkovki-u-kovid-tsentra-v-Neapole.html

В итальянском городе Неаполь на парковке у госпиталя для больных коронавирусом образовалась воронка.

По данным СМИ, ее ширина составляет около 50 метров, а глубина — по меньшей мере 20 метров.

В воронку провалилось несколько автомобилей, пострадавших нет.

По сообщениям очевидцев, перед тем как парковка провалилась, был слышен оглушающий шум. Причины инцидента выясняются.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели.


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