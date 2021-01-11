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Трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху в Москве: прямая трансляция

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В Москве в понедельник 11 января проходят трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с участие президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна.

В конце сентября 2019 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.


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