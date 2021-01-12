Небольшие надежды: как изменятся отношения США и России при Байдене

По итогам президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, победу одержал демократ Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего главы государства Дональда Трампа, который свое поражение не признает.

Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. Жертвами столкновений стали пять человек.

Как изменятся отношения России и США при Байдене? Ждать ли Москве новых санкций и будет ли продлен договор СНВ-3? Рассказываем в нашем видео.