Козак: для Украины было бы самоубийством возобновить боевые действия в Донбассе

В Берлине 12 января прошли переговоры политсоветников "нормандской четверки" по урегулированию на Украине.

Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак рассказал журналистам об итогах переговоров в "нормандском формате" в Берлине.

По его словам, беседа была бурной, разговор откровенным, стороны обменялись мнениями по всем принципиальным вопросам и, прежде всего, по реализации политической части Минских соглашений.

Однако найти какое-то окончательное решение пока не удалось. В течение двух недель будут подготовлены новые принципы и подходы.

"Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается, силовые акции со стороны Украины были бы самоубийством", - сказал Козак по итогам встречи политсоветников лидеров "нормандской четверки" в Берлине, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил также, что у России пока нет ощущения, что Украина строит планы силового решения конфликта.

Следующая встреча в нормандском формате состоится, скорее всего, в режиме видеоконференции, заметил замглавы Администрации президента России.

В последний раз участники "нормандской четверки" собирались в таком формате 9 декабря 2019 года в Париже.

"Нормандская четверка" - это группа руководителей четырех стран: Германии, России, Украины и Франции. Она была создана для урегулирования ситуации на востоке Украины в 2014 году в Нормандии – откуда и получила свое название.