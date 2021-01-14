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Полеты МиГ-31БМ в Пермском крае России

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210114/1031630653/Polety-MiG-31BM-v-Permskom-krae.html

Самолет-разведчик условного противника нашли и уничтожили экипажи модернизированных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиаполка Центрального военного округа.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях в небе Пермского края России.


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