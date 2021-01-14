Полеты МиГ-31БМ в Пермском крае России

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"Собственную жизнь забыть нельзя": памяти Адиле Аббас-оглы 14 января 2020 года на сотом году жизни скончалась известная в Абхазии писательница Адиле Аббас-оглы. 27

Не самая худшая ситуация: "Абхазфармация" рассказала о наличии лекарств для COVID Закуп препаратов для лечения коронавирусной инфекции для медучреждений и аптек Абхазии происходит в России и Турции. 48