Полеты МиГ-31БМ в Пермском крае России

Полеты проходили в сложных метеоусловиях в небе Пермского края России.
Самолет-разведчик условного противника нашли и уничтожили экипажи модернизированных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиаполка Центрального военного округа.
Полеты проходили в сложных метеоусловиях в небе Пермского края России.
Морозы в Сибири не помешали связистам ЦВО начать подготовку к Армейским играм-2021.
RT запустил проект #Своихнебросаем, в первой серии которого поговорил с журналистом и общественным деятелем Владимиром Линдерманом, сотрудничающим с Baltnews.lv и Sputnik Латвия.
В Берлине 12 января прошли переговоры политсоветников "нормандской четверки" по урегулированию на Украине.
В Абхазии вновь введены ограничительные меры из-за COVID-19 до 10 февраля. Необходимость продления антиковидных мер вызвана ростом заболеваемости после новогодних праздников.
14 января 2020 года на сотом году жизни скончалась известная в Абхазии писательница Адиле Аббас-оглы.
Закуп препаратов для лечения коронавирусной инфекции для медучреждений и аптек Абхазии происходит в России и Турции.
Коронавирус мутирует, меняя свои способности проникать в организм человека. Новые штаммы обнаружены В Нигерии, Великобритании, Японии а теперь уже и США.
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