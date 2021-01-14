Подготовка связистов ЦВО к АрМИ-2021 в условиях сибирских морозов

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Морозы в Сибири не помешали связистам ЦВО начать подготовку к Армейским играм-2021.
На учебных объектах полигона, на котором проходит подготовка к конкурсу, и в парках боевых машин развернуты пункты обогрева, во время занятий военнослужащим выдают горячий чай и бутерброды.
Связисты отрабатывают прокладку проводных линий связи, развертывание защищенных радиосетей, передачу и прием информации в автоматическом режиме, при помощи радиотелеграфного ключа, а также на слух.