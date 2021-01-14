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Спортзал, баня и здоровое питание: как российские миротворцы обустроились в Карабахе

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© Видео YouTube/ Минобороны России
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210114/1031632693/Sportzal-banya-i-zdorovoe-pitanie-kak-rossiyskie-mirotvortsy-obustroilis-v-Karabakhe.html

Российские миротворцы разместились в Карабахе после достижения перемирия в регионе и с окончанием 45-дневной войны.

Российские военные построили в Нагорном Карабахе три блочно-модульных городка, где разместились около 400 миротворцев, которые обеспечивают безопасность и следят за режимом прекращения огня в непризнанной НКР.

Уникальная инфраструктура позволяет военным чувствовать себя как дома. Каждый такой объект абсолютно автономен и подходит для любых климатических условий, в модулях налажено бесперебойное электро-, водо- и теплоснабжение. Также на территории военных городков есть спортзал, баня, столовая, комната досуга и медицинский пункт. А жилая часть укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой.

В ближайшее время планируется построить еще пять таких же объектов на территории Нагорного Карабаха, где разместятся еще около 540 военных.


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