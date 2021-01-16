Полетов больше не будет: Россия выходит из Договора по открытому небу

Россия выходит из Договора по открытому небу. 15 января в российском МИД заявили, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения.

Как следует из заявления ведомства, решение связано с отсутствием прогресса действия документа.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

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