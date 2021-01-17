Бой со снегом: как подготовились коммунальные службы Москвы

Всего с начала января в Москве выпало уже 133 процента от месячной нормы осадков.
Начало года в Москве вышло снежным. Коммунальные службы приступили к уборке. На дороги выведено порядка 10 тысяч машин и свыше 60 тысяч работников.
Всего с начала января в Москве выпало уже 133 процента от месячной нормы осадков.
Россия выходит из Договора по открытому небу. 15 января в российском МИД заявили, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения.
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал, как выглядит северное сияние из космоса.
Спасатели МЧС Абхазии вызволили из полузатопленного подвала пса, который пять дней не мог выбраться наружу.
В России со следующей недели начнется массовая вакцинация от коронавируса. Президент Владимир Путин уже поручил правительству подготовить всю необходимую инфраструктуру.
Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба внесла уточнения в прошлый прогноз погоды за январь.
Всемирный день снега – день зимних видов спорта, международный праздник, который отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, начиная с 2012 года.
Подачу электроэнергии обещают восстановить ориентировочно к 15:00 воскресенья.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik