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Бой со снегом: как подготовились коммунальные службы Москвы

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Начало года в Москве вышло снежным. Коммунальные службы приступили к уборке. На дороги выведено порядка 10 тысяч машин и свыше 60 тысяч работников.

Всего с начала января в Москве выпало уже 133 процента от месячной нормы осадков.


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