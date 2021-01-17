18:01 17 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Поиск
Видео

Одновременный полет шести самолетов Ан-124-100 "Руслан"

Получить короткую ссылку
4810
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RT
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/11/1031645316.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210117/1031645871/Odnovremennyy-polet-shesti-samoletov-An-124-100-Ruslan.html

Впервые в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Полеты проводились на высоте свыше 4 тысяч метров, общая протяженность маршрута составила более 600 километров, средняя скорость самолетов – 500 км/ч.

Ан-124-100 "Руслан" – один из самых грузоподъемных самолетов в мире, разработан в первой половине 1980-х в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Музы великих: "Битлз" и их женщины
Одновременный полет шести самолетов Ан-124-100 "Руслан"
График выплат российских пенсий в Абхазии: январь


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться