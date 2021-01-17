Одновременный полет шести самолетов Ан-124-100 "Руслан"

Впервые в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Полеты проводились на высоте свыше 4 тысяч метров, общая протяженность маршрута составила более 600 километров, средняя скорость самолетов – 500 км/ч.

Ан-124-100 "Руслан" – один из самых грузоподъемных самолетов в мире, разработан в первой половине 1980-х в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.