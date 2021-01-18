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Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова

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Пресс-служба МИД РФ
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210118/1031647911/Press-konferentsiya-glavy-MID-Rossii-Sergeya-Lavrova.html
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большую пресс-конференцию в понедельник 18 января в Москве.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=51578328&type=mp4
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PT1S
2021-01-18T11:00Z

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большую пресс-конференцию в понедельник 18 января в Москве.


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