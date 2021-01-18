Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большую пресс-конференцию в понедельник 18 января в Москве.
Украинский сухогруз "Арвин" затонул в Черном море у побережья Турции в воскресенье 17 января.
Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии в воскресенье 17 января.
Впервые в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан".
Начало года в Москве вышло снежным. Коммунальные службы приступили к уборке. На дороги выведено порядка 10 тысяч машин и свыше 60 тысяч работников.
Военные медики ЮВО России продолжают прием и выписку больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Абхазии для пациентов с COVID-19.
Вакцинация от коронавируса в России проводится бесплатно и на добровольной основе.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор самых важных событий недели, произошедших в стране с 11 по 17 января.
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