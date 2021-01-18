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Что известно о задержании Навального в Шереметьеве

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Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии в воскресенье 17 января.

Приговоренный к условному наказанию блогер с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В конце декабря прошлого года против Навального было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК России.

По версии следствия, Алексей Навальный со своими помощниками присвоил и потратил на личные нужды более 356 миллионов рублей, принадлежавших различным некоммерческим фондам.

С конца августа прошлого года он находился в Германии, где проходил медицинскую реабилитацию.


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