В Черном море у побережья Турции затонул украинский сухогруз

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Украинский сухогруз "Арвин" затонул в Черном море у побережья Турции в воскресенье 17 января.
На борту украинского сухогруза "Арвин", затонувшего у побережья Турции, находились 12 человек. Среди них — двое россиян и десять украинцев. Шесть моряков удалось спасти. Спасенный россиянин заявил, что причиной крушения сухогруза стали плохие метеоусловия.