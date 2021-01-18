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Лавров: США использовали пандемию для вмешательства во внутренние дела других стран

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Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова впервые прошла полностью в онлайн-формате, в ней приняли участие представители российских и зарубежных СМИ.

США вместе с союзниками пытались использовать пандемию в своих целях, заявил глава российского МИД на пресс-конференции 18 января.

Сергей Лавров считает, что Запад наращивал свои методы давления и шантажа.

Подробнее о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела других стран – в фрагменте пресс-конференции министра иностранных дел России.


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