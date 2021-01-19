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Крещенские купания на российской военной базе в Абхазии
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) со своими семьями совершили обряд омовения в святой воде в ночь с 18 на 19 января.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=54036310&type=mp4
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2021-01-19T14:59Z
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) со своими семьями совершили обряд омовения в святой воде в ночь с 18 на 19 января.
Крещенские купания организованы на территории базы в специальных купелях, а также на прибрежной части военной базы на берегу Черного моря в специально оборудованном водном пространстве.
Вблизи купелей оборудованы отапливаемые армейские палатки, а также организовано дежурство специалистов медицинской службы. После омовения всем участникам ритуала выдают горячий чай и солдатскую кашу.
18 января военнослужащие соединения, а также их жены и дети приняли участие в праздничном богослужении в Войсковом храме военной базы.