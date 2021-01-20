"Красная зона" в центре Вашингтона: как в США готовятся к инаугурации Джо Байдена

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Инаугурация нового президента США Джо Байдена состоится 20 января. Из-за прошедших 6 января беспорядков в Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа, она пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности.
В Вашингтоне приняты беспрецедентные меры безопасности перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. В город переброшены около 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. Территория вокруг Капитолия стала "красной зоной", куда сможет проехать только спецтранспорт. Подробнее с места событий — корреспондент RT America Джон Хадди.