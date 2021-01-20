21:29 20 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.36
  • EUR89.15
Поиск
Видео

Снесло полздания: мощный взрыв в центре Мадрида

Получить короткую ссылку
35 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Видео соцсети
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/14/1031669138.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210120/1031668913/Sneslo-polzdaniya-moschnyy-vzryv-v-tsentre-Madrida.html
Снесло полздания: мощный взрыв в центре Мадрида
Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида в среду 20 января. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=15983429&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/14/1031669138.jpg
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT0M45S
2021-01-20T18:19Z

Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида в среду 20 января. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

Взрыв произошел на улице Толедо в Мадриде рядом с домом престарелых и разрушил три верхних этажа здания. По меньшей мере шесть человек пострадали при взрыве.

Посольство России в Испании следит за ситуацией вокруг взрыва, информации о пострадавших россиянах нет.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Снег в субтропиках: чем январь порадовал сухумчан
Снесло полздания: мощный взрыв в центре Мадрида
Стратегический тоннель: ИнгурГЭС встала на ремонт


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться