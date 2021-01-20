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Снесло полздания: мощный взрыв в центре Мадрида
Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида в среду 20 января. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=15983429&type=mp4
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PT0M45S
2021-01-20T18:19Z
Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида в среду 20 января. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.
Взрыв произошел на улице Толедо в Мадриде рядом с домом престарелых и разрушил три верхних этажа здания. По меньшей мере шесть человек пострадали при взрыве.
Посольство России в Испании следит за ситуацией вокруг взрыва, информации о пострадавших россиянах нет.