Снесло полздания: мощный взрыв в центре Мадрида

Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида в среду 20 января. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

Взрыв произошел на улице Толедо в Мадриде рядом с домом престарелых и разрушил три верхних этажа здания. По меньшей мере шесть человек пострадали при взрыве.

Посольство России в Испании следит за ситуацией вокруг взрыва, информации о пострадавших россиянах нет.