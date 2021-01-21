Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?

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В итальянском аэропорту проводят эксперимент: обучают собак распознавать людей с коронавирусом.
Говорят, что собаки работают получше многих тестов: определяют даже разные штаммы - британский, бразильский или южноафриканский.
Как они это делают? В каких еще странах проводят подобные эксперименты? И на чем основан метод дрессировки, который разработали в России? Смотрите в видео.