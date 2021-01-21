Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?

Работы по капитальному ремонту дорог в Гудаутском и Гагрском районах проводится за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

В результате аварии в Синопе, вся береговая часть столицы от Красного моста до улицы Воронова оставалась без электричества.