18:23 21 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.37
  • EUR88.97
Поиск
Видео

Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?

Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (965)
29 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/15/1031672782.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210121/1031672882/Nyukh-na-COVID-19-mogut-li-sobaki-raspoznat-zarazhennykh-koronavirusom.html

В итальянском аэропорту проводят эксперимент: обучают собак распознавать людей с коронавирусом.

Говорят, что собаки работают получше многих тестов: определяют даже разные штаммы - британский, бразильский или южноафриканский.

Как они это делают? В каких еще странах проводят подобные эксперименты? И на чем основан метод дрессировки, который разработали в России? Смотрите в видео.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (965)

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Снег в субтропиках: чем январь порадовал сухумчан
"Ярослав Мудрый" отразил ракетную атаку: учения сторожевого корабля в Балтийском море
Стратегический тоннель: ИнгурГЭС встала на ремонт


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться