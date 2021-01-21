"Ярослав Мудрый" отразил ракетную атаку: учения сторожевого корабля в Балтийском море

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С помощью ракетно-артиллерийского комплекса ближнего боя "Кортик" учебная атака была успешно отражена.
Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота "Ярослав Мудрый" провел учения по отражению атаки с воздуха. Тренировки проходили днем и ночью, в сложных погодных условиях при плохой видимости, поэтому моряки целились по неприятелю с помощью приборов.
Роль противника исполнили бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27. С помощью ракетно-артиллерийского комплекса ближнего боя "Кортик" учебная атака была успешно отражена.