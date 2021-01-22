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Бжания приказал создать районные штабы по снижению потребления электроэнергии

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Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (304)
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Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, посвященное вопросам энергетического кризиса в республике, в пятницу 22 января.

Глава государства привел цифры потребления электроэнергии и отметил, что в сравнении с 2019 годом, в 2020 году потребление увеличилось на 21 процент.

Аслан Бжания дал поручение создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии. Каждым таким штабом будет руководить глава администрации, в состав буду входить начальник милиции, прокурор и энергетик.

Первое заседание штабов должно состояться вечером 22 января, и каждое утро штаб должен предоставлять доклад о проделанной работе исполняющему обязанности премьер-министра и главе Администрации президента.

"До следующей пятницы, в течение недели, если по району не обозначится устойчивая тенденция на снижение потребления (электроэнергии – ред.), 2019 год плюс пять процентов, это норматив, к которому вы должны прийти, если этого не будет, все – глава администрации, начальник милиции, прокурор, энергетик получат строгий выговор, в следующий понедельник – увольнение с работы", - отметил Бжания.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (304)

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