Фотограф сделал из дворника модель

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Несколько дней назад в сети завирусились фотографии дворника Юры Ветлугина из Уфы.
Из-за мошенников у Юрия накопился огромный долг. Его знакомый, фотограф Роман Филиппов провел съемку для Юрия и опубликовал его историю у себя на странице. За день подписчики набрали нужную сумму, чтобы погасить кредит. Роман рассказал, как придумал проект, а Юра признался, что работать моделью ему понравилось больше, чем дворником.