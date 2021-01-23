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Фотограф сделал из дворника модель

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© Видео Роман Филиппов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210123/1031686458/Fotograf-sdelal-iz-dvornika-model.html

Несколько дней назад в сети завирусились фотографии дворника Юры Ветлугина из Уфы.

Из-за мошенников у Юрия накопился огромный долг. Его знакомый, фотограф Роман Филиппов провел съемку для Юрия и опубликовал его историю у себя на странице. За день подписчики набрали нужную сумму, чтобы погасить кредит. Роман рассказал, как придумал проект, а Юра признался, что работать моделью ему понравилось больше, чем дворником.


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