Взрыв газового баллона на рынке в Краснодаре

Взрыв произошел в цветочном павильоне. Огонь распространился на 150 кввадратных метров, были эвакуированы порядка ста человек. Пожарные сумели потушить огонь, но в пожаре погиб один человек.
На территории торгового павильона в Краснодаре произошел взрыв баллона и пожар в пятницу 22 января. В результате погиб один человек, двое пострадали.
Взрыв произошел в цветочном павильоне. Огонь распространился на 150 кввадратных метров, были эвакуированы порядка ста человек. Пожарные сумели потушить огонь, но в пожаре погиб один человек.
Несколько дней назад в сети завирусились фотографии дворника Юры Ветлугина из Уфы.
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, посвященное вопросам энергетического кризиса в республике, в пятницу 22 января.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоялась 20 января.
С помощью ракетно-артиллерийского комплекса ближнего боя "Кортик" учебная атака была успешно отражена.
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, посвященное вопросам энергетического кризиса в республике, в пятницу 22 января.
В подготовке к первому этапу конкурса принимают участие более 500 военнослужащих разведывательных подразделений военной базы ЮВО.
Во всех районах республики созданы оперативные штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии.
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