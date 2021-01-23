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Взрыв газового баллона на рынке в Краснодаре

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На территории торгового павильона в Краснодаре произошел взрыв баллона и пожар в пятницу 22 января. В результате погиб один человек, двое пострадали.

Взрыв произошел в цветочном павильоне. Огонь распространился на 150 кввадратных метров, были эвакуированы порядка ста человек. Пожарные сумели потушить огонь, но в пожаре погиб один человек. 

 

 


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