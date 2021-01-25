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"К нему на интервью выстраивалась целая очередь": ведущий RT America о Ларри Кинге

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210125/1031698186/K-nemu-na-intervyu-vystraivalas-tselaya-ochered-veduschiy-RT-America-o-Larri-Kinge.html

Американский телеведущий Ларри Кинг умер в одной из больниц Лос-Анджелеса в возрасте 87 лет в субботу 23 января после заражения коронавирусом.

Ларри Кинг был великим мастером своего дела, ему не надо было договариваться с гостями об интервью – они сами к нему просились, рассказал ведущий RT America Рик Санчес.

Он также отметил, что именно Ларри Кинг посоветовал ему присоединиться к команде RT.

Кинг прославился благодаря своему шоу "Larry King Live". Он провел более пятидесяти тысяч интервью.


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"К нему на интервью выстраивалась целая очередь": ведущий RT America о Ларри Кинге
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