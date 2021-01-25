"К нему на интервью выстраивалась целая очередь": ведущий RT America о Ларри Кинге

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Американский телеведущий Ларри Кинг умер в одной из больниц Лос-Анджелеса в возрасте 87 лет в субботу 23 января после заражения коронавирусом.
Ларри Кинг был великим мастером своего дела, ему не надо было договариваться с гостями об интервью – они сами к нему просились, рассказал ведущий RT America Рик Санчес.
Он также отметил, что именно Ларри Кинг посоветовал ему присоединиться к команде RT.
Кинг прославился благодаря своему шоу "Larry King Live". Он провел более пятидесяти тысяч интервью.