Военно-технический эксперимент на полигоне под Челябинском

Военно-технический эксперимент с применением новых способов противодействия беспилотным летательным аппаратам противника провели военнослужащие Центрального военного округа во время учения на полигоне в Челябинской области.
Учение проинспектировал командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
Военно-технический эксперимент с применением новых способов противодействия беспилотным летательным аппаратам противника провели военнослужащие Центрального военного округа во время учения на полигоне в Челябинской области.
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