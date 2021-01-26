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Военно-технический эксперимент на полигоне под Челябинском

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Учение проинспектировал командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Военно-технический эксперимент с применением новых способов противодействия беспилотным летательным аппаратам противника провели военнослужащие Центрального военного округа во время учения на полигоне в Челябинской области.


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