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Контроль напряжения: Аслан Бжания побывал с рабочим визитом в "Черноморэнерго"

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210126/1031706152/Kontrol-napryazheniya-Aslan-Bzhaniya-pobyval-s-rabochim-vizitom-v-Chernomorenergo.html

В Абхазии широко развернулась борьба с незаконным потреблением электроэнергии. Накануне президент направил в Парламент законопроект, предусматривающий возможность конфискации майнинговых аппаратов и привлечение к уголовной ответственности за их незаконное использование.

Президент Абхазии Аслан Бжания посетил с рабочим визитом "Черноморэнерго" во вторник 26 января.

В беседе с руководителем ведомства Михаилом Логуа президент затронул тему энергодефицита в стране в связи с незаконной деятельностью майнеров. Как объяснил Логуа, после совещания президента с представителями силовых структур и главами ведомств, ситуация в республике улучшилась. Если раньше суточное потребление составляло более 11 миллионов киловатт-часов, то сейчас, благодаря мероприятиям по отключению майнингового оборудования, оно снизилось примерно до девяти миллионов киловатт-часов.

Аслану Бжания также показали работу диспетчерского зала "Черноморэнерго", где отслеживается состояние всех подстанций в Абхазии, в том числе видны перегрузки и аварии. Глава государства поручил познакомить с работой диспетчерской и глав администраций районов, чтобы они увидели, как высчитывается локальное энергопотребление и перегрузка на фидерах.


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Контроль напряжения: Аслан Бжания побывал с рабочим визитом в "Черноморэнерго"
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